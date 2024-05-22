Электрички из Москвы в сторону Твери могут идти с задержками из-за загоревшегося поезда

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Возгорание крышевого оборудования между вагонами электропоезда произошло на станции Поварово Ленинградского направления в Подмосковье, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги в среду.

"В 14:52 на станции Поварово Московского региона Октябрьской железной дороги произошло возгорание крышевого оборудования между 8 и 9 вагонами электропоезда №6710 сообщением Москва - Тверь. Пассажиров эвакуировали", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточняют, что в результате происшествия пострадавших нет. В связи с инцидентом прогнозируются задержки пригородного движения в сторону Твери.

К месту происшествия направлен пожарный поезд со станции Ховрино.

Причины возгорания и ущерб подвижному составу устанавливаются.

Как сообщил источник в экстренных службах "Интерфаксу", в 15:52 пожар был локализован на площади 140 кв. м.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила, что по факту возгорания организована проверка, которая установит все обстоятельства происшествия, при наличии оснований примет меры реагирования.