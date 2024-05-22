Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:00

Электрички из Москвы в сторону Твери могут идти с задержками из-за загоревшегося поезда

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Возгорание крышевого оборудования между вагонами электропоезда произошло на станции Поварово Ленинградского направления в Подмосковье, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги в среду.

"В 14:52 на станции Поварово Московского региона Октябрьской железной дороги произошло возгорание крышевого оборудования между 8 и 9 вагонами электропоезда №6710 сообщением Москва - Тверь. Пассажиров эвакуировали", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточняют, что в результате происшествия пострадавших нет. В связи с инцидентом прогнозируются задержки пригородного движения в сторону Твери.

К месту происшествия направлен пожарный поезд со станции Ховрино.

Причины возгорания и ущерб подвижному составу устанавливаются.

Как сообщил источник в экстренных службах "Интерфаксу", в 15:52 пожар был локализован на площади 140 кв. м.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила, что по факту возгорания организована проверка, которая установит все обстоятельства происшествия, при наличии оснований примет меры реагирования.

Москва Московская область Октябрьская ЖД РЖД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Москве 25 мая для мотофестиваля перекроют внешнюю часть Садового кольца

В Москве 25 мая для мотофестиваля перекроют внешнюю часть Садового кольца

В Москве к выходным потеплеет до плюс 27 градусов

Интервалы на МЦК временно увеличат рано утром и поздно вечером с 18 мая

Интервалы на МЦК временно увеличат рано утром и поздно вечером с 18 мая

Отопление в Москве вновь начнут отключать с 17 мая

Отопление в Москве вновь начнут отключать с 17 мая

В Москве укрупнят избирательные участки

В Москве укрупнят избирательные участки

Начало плановых отключений горячей воды в Москве перенесли на 20 мая

Начало плановых отключений горячей воды в Москве перенесли на 20 мая

Вильфанд пообещал москвичам потепление к выходным

Вильфанд пообещал москвичам потепление к выходным

Жителей столицы предупредили о сильном ветре в субботу

Температура в Москве вернется к норме 15 мая

Температура в Москве вернется к норме 15 мая

Снежный покров сформировался в Москве 9 мая впервые в истории метеонаблюдений

Снежный покров сформировался в Москве 9 мая впервые в истории метеонаблюдений
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });