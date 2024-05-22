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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:00

Компенсационные автобусы пустили на Ленинградском направлении, где загорелась электричка

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - "Сапсаны", "Ласточка" и несколько электричек задержаны в пути из-за возгорания электропоезда на станции Поварово Московского региона Октябрьской железной дороги, сообщает пресс-служба ОЖД.

Задержаны поезда "Сапсан" 772 и 774 Москва - Санкт-Петербург, поезд 64 Самара - Санкт-Петербург, 826 "Ласточка" Москва - Санкт-Петербург, а также пригородные поезда 7958 Москва - Тверь, 6888 Москва - Крюково, 6713 Тверь - Москва.

Отменены несколько пригородных поездов. Для пассажиров со станции Поварово организованы автобусы до станции Тверь с заездом на станции Подсолнечная и Клин.

В среду, 22 мая, на станции Поварово произошло возгорание электропоезда 6710 сообщением Москва - Тверь. Пассажиров эвакуировали, пострадавших нет. В 16:15 пожар был полностью ликвидирован.

В настоящее время ведутся работы по освобождению пути и восстановлению инфраструктуры. Движение поездов организовано по соседнему пути.

В пресс-службе уточняют, что причины происшествия выясняются, не исключается возможность занесения источника огня извне.

Москва Тверь Сапсан Октябрьская железная дорога Поварово Подмосковье
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