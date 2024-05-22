Движение поездов на подмосковной станции, где горел поезд, полностью восстановили

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Возобновлено движение по двум направлениям на станции Поварово Московского участка Октябрьской железной дороги после возгорания вагонов электропоезда, сообщает пресс-служба ОЖД в среду.

"Открыто движение по второму пути на станции Поварово Московского региона ОЖД. Движение пассажирских поездов осуществляется штатно в двух направлениях", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в среду в 14:52 на станции Поварово в Подмосковье произошло возгорание электропоезда №6710 сообщением Москва - Тверь. Пассажиров эвакуировали, никто не пострадал. В 16:15 пожар был полностью ликвидирован.

В результате происшествия было задержано четыре поезда "Сапсан" на срок от 13 до 40 минут и пять пассажирских поездов на срок от 23 минут до 1 часа 20 минут.

Кроме того, задержки в движении десяти пригородных поездов продлились от 40 минут до двух часов.

В пресс-службе уточняют, что причины происшествия выясняются.

Как сообщила МЧС РФ, горели два вагона на 140 кв. м. До прибытия пожарных подразделений эвакуировались восемь человек.