Ряд курских сел остались без энергоснабжения после атак ВСУ

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о неоднократных атаках по территории региона с украинской стороны на протяжении дня.

"В течение дня обстреливались деревня Милаевка Беловского района, сёла Попово-Лежачи и Волфино, посёлки Тёткино, Новый Путь и Медвежье Глушковского района, пункты пропуска "Тёткино" и "Суджа", деревни Спальное и Куриловка, сёла Гуево и Горналь Суджанского района, сёла Гордеевка и Троицкое, деревня Успеновка Кореневского района. Никто из жителей не пострадал", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.

После обстрела в селе Гордеевка была повреждена ЛЭП, в результате чего без света остались три населенных пункта. В настоящее время энергоснабжение восстановлено.

С украинских коптеров были сброшены взрывные устройства в сёлах Любимовка и Гордеевка Кореневского района, селе Гуево Суджанского района. Обошлось без пострадавших.

После сбросов взрывных устройств и атак дронов-камикадзе в сёлах Гуево Суджанского района, Любимовка Кореневского района и посёлке Краснооктябрьский Глушковского района повреждены ЛЭП. В течение дня наблюдались перебои энергоснабжения в нескольких населённых пунктах этих районов. В настоящее время ремонтные работы продолжаются только в селе Горналь и частично в посёлке Краснооктябрьский. В селе Любимовка дрон-камикадзе повредил пожарный автомобиль.

Средствами РЭБ уничтожены и обезврежены дроны вблизи сёл Гуево и Горналь Суджанского района, деревни Елизаветовки и пункта пропуска "Тёткино" Глушковского района, пункта пропуска "Крупец" Рыльского района и села Гордеевка Кореневского района.