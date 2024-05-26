Минобороны РФ сообщило о сбитом над Курской областью украинском дроне

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Российские военные сбили украинский беспилотник самолетного типа над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

По словам военных, попытка атаки была пресечена около 23:40 по Москве.

В регионе сохраняется угроза атаки дронов. "Опасность атаки БПЛА. Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.