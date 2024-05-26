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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:30

Минобороны РФ сообщило о сбитом над Курской областью украинском дроне

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Российские военные сбили украинский беспилотник самолетного типа над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

По словам военных, попытка атаки была пресечена около 23:40 по Москве.

В регионе сохраняется угроза атаки дронов. "Опасность атаки БПЛА. Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 мая 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Курская область Алексей Смирнов
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