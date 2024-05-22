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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:00

На Запорожской АЭС сообщили об ударе дрона по территории транспортного цеха

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС (ЗАЭС) с помощью дрона, сообщается в среду в телеграм-канале ЗАЭС.

"Сегодня зафиксирован прилет дрона-камикадзе по территории транспортного цеха Запорожской АЭС. Пострадавших и критических разрушений нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние два дня "совершено несколько атак БПЛА по жилым и социальным объектам" Энергодара, который расположен рядом с ЗАЭС.

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Последний раз об атаке на территории станции сообщалось 18 апреля. За апрель "прилеты" на территории ЗАЭС были зафиксированы шесть раз.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 мая 2024 годаВоенная операция на Украине
Запорожская АЭС ЗАЭС
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