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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:26

Песков заявил, что уголовные дела чиновников Минобороны не являются кампанейщиной

Это результат постоянной работы по борьбе с коррупцией, сказал Дмитрий Песков

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Серия уголовных дел в отношении чиновников Минобороны РФ не является кампанейщиной, борьба с коррупцией планомерно ведется во всех ведомствах и на всех уровнях, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Борьба с коррупцией - это последовательная работа. Это не кампания, это постоянно продолжающаяся работа. Это составная часть деятельности наших правоохранительных органов", - ответил он на просьбу прокомментировать уголовные дела, которые в последнее время возбуждаются в отношении чиновников Минобороны.

"По деталям (уголовных дел - ИФ) не могу ничего сказать, так как не имею на это полномочий. Но ни о какой кампанейщине речь здесь, конечно, не идет. Она (борьба с коррупцией - ИФ) продолжается во всех ведомствах - будь то федеральные ведомства, будь то муниципальный уровень", - подчеркнул он.

23 мая стало известно, что днем ранее военный суд в Москве арестовал на два месяца начальника Главного управления связи Вооруженных сил России - заместителя начальника Генерального штаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере.

В середине мая был взят под стражу начальник Главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов по подозрению в получении крупной взятки.

В конце апреля по такой же статье был помещен в СИЗО замминистра обороны Тимур Иванов.

Дмитрий Песков Минобороны Кремль Тимур Иванов Вадим Шамарин
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