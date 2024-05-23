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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:26

На месте пожара в СНТ под Истрой нашли восьмого погибшего

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Число жертв пожара в двухэтажном частном доме в подмосковной Истре выросло до восьми.

"Еще один погибший обнаружен на пожаре в Подмосковье", - сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Всего в результате пожара пострадали девять человек, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах в четверг.

Ранее МЧС РФ сообщило, что на пожаре в Подмосковье обнаружено тело седьмого погибшего.

В четверг под Истрой в СНТ "Снегирь", д.37 произошел пожар, который унес жизни нескольких человек, одна пострадавшая была госпитализирована в медучреждение.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщали в подмосковном главке СКР.

Истра Московская область
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