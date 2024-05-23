Песков назвал дискриминацией решение не пускать российских туристов в Норвегию

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В Кремле назвали дискриминационным решение Норвегии запретить въезд российским туристам.

"Безусловно, подобные решения не могут оставаться без ответа. Конечно же, решения исключительно дискриминационные, мы не приемлем подобных решений", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя решение правительства Норвегии о введении дополнительных ограничений на въезд в страну россиян в туристических целях с 29 мая.

Песков выразил сожаление, что норвежское руководство избрало такой путь ухудшения двусторонних российско-норвежских отношений, "которые и без того не блещут в последнее время своим качеством, причем не по нашей вине".

МИД Норвегии сообщил, что с 29 мая ужесточатся правила допуска россиян на территорию королевства.

"Гражданам России, прибывающим в Норвегию в туристических и других целях не первостепенной важности, будет отказано во въезде в Норвегию при пересечении границы. Ужесточение правил распространяется как на тех граждан России, которым Норвегия выдала визу до ужесточения правил весной 2022 года, так и на тех, чья виза была выдана другими странами Шенгенского соглашения", - подчеркивается в сообщении.

Исключения будут возможны для россиян, которые захотят приехать в гости к к проживающим в Норвегии близким родственникам (родителям, официально зарегистрированным супругам, фактическим супругам и детям), и для граждан России, прибывающих в странупо работе или учебе.