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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Захарова назвала недружественным шагом закрытие Норвегии для российских туристов

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге назвала решение норвежских властей "очередным недружественным шагом", носящим "откровенно дискриминационный характер по отношению к гражданам России".

"Он направлен на окончательное разрушение любых связей между народами России и Норвегии. Мы исходим из того, что норвежское руководство отдает себе отчет в том, что на подобные недружественные шаги последуют ответные меры. И конечно, их разрабатывать и реализовывать будем, исходя из наших интересов", - сказала она.

Она заверила, что Россия "по-прежнему не собирается закрываться от норвежских граждан".

"Всегда рады тем, кто приезжает в нашу страну с добрыми намерениями. Но, как я еще раз подчеркну, это не означает, что меры ответные не будут приняты. Будут", - добавила она.

МИД Норвегии 23 мая анонсировал новые ограничения на въезд в страну для российских туристов в дополнение к ограничениям, введенным еще весной 2022 года. Правила изменятся с 29 мая.

"Теперь возможности въезда в страну для них будут дополнительно ограничены. Гражданам России, прибывающим в Норвегию в туристических и других целях не первостепенной важности, будет отказано во въезде в Норвегию при пересечении границы. Ужесточение правил распространяется как на тех граждан России, которым Норвегия выдала визу до ужесточения правил весной 2022 года, так и на тех, чья виза была выдана другими странами Шенгенского соглашения", - заявили в Осло.

Исключения там допустили для россиян, которые приезжают к живущим в Норвегии близким родственникам, а также для тех, кто едет в страну по работе или учебе.

В Кремле назвали решение Осло дискриминационным и выразили сожаление, что норвежское руководство избрало такой путь ухудшения двусторонних российско-норвежских отношений, "которые и без того не блещут в последнее время своим качеством".

Мария Захарова МИД Норвегия Шенген
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