Норвегия дополнительно ограничит въезд для российских туристов с 29 мая

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Власти Норвегии с 29 мая вводят дополнительные ограничения на въезд в страну для граждан России, прибывающих в туристических целях, сообщил норвежский МИД.

Речь идет о дальнейшем ужесточении визовых ограничений, введенных для россиян весной 2022 года. С тех пор выдача туристических виз гражданам России в основном прекратилась, отметили в министерстве.

"Теперь возможности въезда в страну для них будут дополнительно ограничены. Гражданам России, прибывающим в Норвегию в туристических и других целях не первостепенной важности, будет отказано во въезде в Норвегию при пересечении границы. Ужесточение правил распространяется как на тех граждан России, которым Норвегия выдала визу до ужесточения правил весной 2022 года, так и на тех, чья виза была выдана другими странами Шенгенского соглашения", - подчеркивается в сообщении.

В некоторых случаях будут делаться исключения, например, для граждан России, приезжающих в гости к проживающим в Норвегии близким родственникам (родителям, официально зарегистрированным супругам, фактическим супругам и детям), и для граждан России, прибывающих в страну с целью работы или учебы в Норвегии или других странах Шенгенского соглашения.