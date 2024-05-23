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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

В сгоревшем в Истре доме жили нелегальные мигранты, задержан его арендатор

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Задержан арендатор дома в подмосковной Истре, где в результате пожара в четверг погибли восемь человек, сообщается в телеграм-канале Главного следственного управления СКР по Московской области.

"По подозрению в причинении смерти по неосторожности в результате пожара в доме в СНТ "Снегирь" в Истринском округе задержан 24-летний гражданин республики Узбекистан - арендатор домовладения", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, предварительно установлено, что мужчина арендовал дом якобы для собственного проживания, однако поселил в него нелегальных мигрантов.

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В настоящее время арендатор дома доставлен в следственные органы для допроса. Кроме того, допрашиваются собственник дома, председатель СНТ и очевидцы.

Пожар произошел в четверг утром в двухэтажном частном кирпичном доме под Истрой в садовом некоммерческом товариществе "Снегирь" (адрес: Московская область, Истринский г.о., деревня Падиково, СНТ Снигирь, д.37). Погибли восемь человек, еще одна женщина госпитализирована. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

На месте пожара продолжают работу следователи и криминалисты ГСУ СК по Московской области. С участием специалистов проводится осмотр, устанавливается очаг и возможные причины возгорания.

По данным Мособлпрокуратуры, сгоревший дом общей площадью 250 кв. м был не газифицирован и сдавался в аренду.

Подмосковье Истра
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