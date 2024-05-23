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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

В Подмосковье потушили пожар в СНТ, где погибли восемь человек

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В Истринском городском округе Подмосковья полностью потушили пожар в двухэтажном доме в СНТ "Снегирь", где погибли восемь человек, сообщил телеграм-канал федерального МЧС.

Негазифицированный кирпичный дом, который сдавался в аренду, загорелся ранним утром. Сигнал о пожаре поступил в МЧС в 4 часа утра, открытое горение там потушили к 9 утра. По разным данным, пострадали один или два человека.

По факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК).

Подмосковье МЧС Истра
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