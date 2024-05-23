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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Экономиста Сонина приговорили к 8,5 годам колонии по делу о фейках про ВС РФ

Экономиста Сонина приговорили к 8,5 годам колонии по делу о фейках про ВС РФ
Экономист Константин Сонин
Фото: Oleg Nikishin/Getty Images

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Гагаринский суд Москвы назначил восемь с половиной лет колонии экономисту и ученому Константину Сонину (признан в РФ иноагентом) по уголовному делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Сонину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в суде в четверг. Также ему на 4,5 года запрещено администрировать интернет-ресурсы.

Срок наказания Сонину будет исчисляться с момента его задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию.

Сонин признан виновным в распространении заведомо ложной информации о деятельности ВС РФ (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК). Претензии у следствия к Сонину возникли из-за его публичных высказываний, связанных со специальной военной операцией.

В России Сонин объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Константин Сонин
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