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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:05

Леонид Гозман и Константин Сонин заочно арестованы по делам о фейках об армии

Леонид Гозман и Константин Сонин заочно арестованы по делам о фейках об армии
Леонид Гозман в Тверском районном суде. Архивное фото.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Гагаринский суд Москвы заочно арестовал общественного деятеля Леонида Гозмана (признан в России иноагентом) и экономиста, профессора Чикагского университета Константина Сонина (признан в России иноагентом), обвиняемых в распространении ложной информации о Вооруженных силах России, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

По ходатайству следствия суд обоим избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента задержания на территории России либо экстрадиции в Россию.

Гозману, по данным суда, заочно предъявлено обвинение в публичном распространении заведомо ложной информации о российских военных (ч. 1 ст. 207.3 УК), Сонину - аналогичное обвинение с признаком совершения преступления по мотивам ненависти или вражды (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК). Оба они объявлены в международный розыск.

Защита обвиняемых просила суд отказать в удовлетворении ходатайств следствия.

Претензии следствия к Гозману и Сонину возникли из-за их публичных высказываний, связанных со специальной военной операцией.

Леонид Гозман Гагаринский суд Константин Сонин СВО
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