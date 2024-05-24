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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:23

Бывший премьер-министр Чечни Хучиев стал помощником Мишустина

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Бывший премьер-министр Чечни Муслим Хучиев назначен помощником председателя правительства России Михаила Мишустина, сообщил в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.

Об отставке Хучиева с поста главы правительства республики Кадыров сообщил 21 мая. Отставку он объяснил переходом Хучиева на другую работу.

В пресс-службе федерального правительства подтвердили назначение Хучиева помощником премьер-министра. В ведении Хучиева, "ранее возглавлявшего кабмин Чеченской Республики, а также имеющего большой опыт работы на муниципальном уровне, будет региональная повестка, включая контроль исполнения поручений главы правительства по итогам рабочих поездок по субъектам", уточнили в пресс-службе. Также Хучиев будет курировать проведение ряда форумов и конференций, в том числе ежегодного Кавказского инвестиционного форума, который в 2024 году пройдет в Грозном.

Рамзан Кадыров Муслим Хучиев Чечня
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