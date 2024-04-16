Командир "Ахмата" Алаудинов стал замначальника политуправления Минобороны РФ

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о назначении командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова заместителем начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны России.

"Генерал-майор, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов назначен заместителем начальника Главного управления по военно-политической работе МО РФ и освобожден от ранее занимаемой должности заместителя командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ", - сообщил Кадыров в Telegram.