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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

Командир "Ахмата" Алаудинов стал замначальника политуправления Минобороны РФ

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о назначении командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова заместителем начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны России.

"Генерал-майор, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов назначен заместителем начальника Главного управления по военно-политической работе МО РФ и освобожден от ранее занимаемой должности заместителя командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ", - сообщил Кадыров в Telegram.

Ахмат Рамзан Кадыров Минобороны Чечня Апты Алаудинов
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