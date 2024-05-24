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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:23

Несколько белгородских сел подверглись атакам дронов

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В Белгородской области одновременно несколько населенных пунктов подверглись атакам беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, во всех случаях обошлось без пострадавших.

"В селе Красное Шебекинского городского округа в результате сброса взрывного устройства с БПЛА повреждены кровля, фасад и остекление одного магазина. Еще один БПЛА атаковал село Муром - повреждена линия электропередачи. В настоящий момент электроснабжение восстановлено", - написал губернатор.

Кроме того, в селе Малиновка Белгородского района в результате атаки с помощью FPV-дрона поврежден легковой автомобиль, добавил он.

Примерно за полчаса до этого он сообщил об обстреле села Поповка Красноряжского района. Там, по его данным, было повреждено одно нежилое частное строение и линия электропередачи. Из-за этого без света остались жители поселка Прилесье и сел Гграфовка, Романовка, Демидовка, Репяховка и Поповка.

После атаки FPV-дрона в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа в частном жилом домовладении осколками были выбиты окна и посечен забор, поврежден автомобиль, припаркованный рядом с домом. Никто из мирных жителей не пострадал.

Хроника 24 февраля 2022 года – 24 мая 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгородская область
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