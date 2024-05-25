Город Шебекино подвергся атаке украинского дрона

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в субботу об атаке украинского беспилотника в Шебекино.

"Город Шебекино подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате его падения с последующей детонацией повреждена кровля городского кафе. Никто из мирных жителей не пострадал", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Шебекино дважды за утро субботы был атакован украинскими БПЛА, пострадавших нет.