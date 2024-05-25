Грузовик загорелся при атаке дрона-камикадзе ВСУ в Белгородской области

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке со стороны Украины дроном-камикадзе, в результате которой загорелся работающий в поле грузовик.

"Работающий в поле грузовой автомобиль подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Инцидент произошел в районе села Борисовка Волоконовского района. В результате взрыва произошло возгорание кабины. Никто из мирных жителей не пострадал", - написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор добавил, что очаг возгорания был потушен.