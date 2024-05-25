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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Путин заявил о необходимости эффективнее задействовать ресурсы "народного ОПК"

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин считает, что нужно эффективнее задействовать ресурсы "народного ОПК".

"Необходимо также эффективнее задействовать ресурсы так называемого народного ОПК, дать возможность для дальнейшего развития, наращивания и выпуска продукции, а некоторые наиболее эффективные образцы принимать на вооружение в ускоренном порядке", - сказал он, открывая совещание с руководством предприятий ОПК.

Путин обратил внимание участников встречи на то, что "не снимаются с повестки дня и вопросы диверсификации оборонных предприятий". "Освоение гражданской высокотехнологичной продукции, решение этой системной задачи крайне важно для оптимального использования производственного потенциала отрасли, для закрепления перспективных кадров, в целом для повышения стабильности организации ОПК, их устойчивого развития, прочной экономической и финансовой базы, именно на долгосрочную перспективу", - подчеркнул президент.

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Глава государства указал на то, что за предыдущие годы структура "оборонки" систематически выстраивалась соответствующим образом. Он сделал акцент на том, что это было сделано не 1,5-2 года назад с началом СВО, а намного раньше. "Вот то, где мы находимся, предприятие, корпорация, создано в марте 2003 года, а в 2002 году были приняты решения, связанные с проведением работ по воссозданию в целом оборонно-промышленного комплекса. Был соответствующий указ подписан в 2002 году. Вот мы с вами когда начинали", - напомнил Путин. Он уточнил, что в те годы в составе КТРВ ("Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" - ИФ) было шесть предприятий, а сегодня - 56.

Путин отметил, что в ходе совещания речь пойдет и о дальнейшем совершенствовании структур, необходимых для обеспечения и повышения обороноспособности государства.

Владимир Путин ОПК
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