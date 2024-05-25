Несколько сел Белгородской области подверглись атаке дронов-камикадзе

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Несколько сел Грайворонского городского округа в Белгородской области были атакованы дронами-камикадзе ВСУ, сообщил в субботу глава региона Вячеслав Гладков.

Как он написал в своем телеграм-канале, во всех случаях обошлось без пострадавших.

По словам Гладкова, в селе Дроновка был атакован инфраструктурный объект, в результате часть жителей временно остается без света. В селе Головчино дрон-камикадзе совершил падение с последующей детонацией, в результате в частном жилом домовладении выбито окно и посечен забор, поврежден легковой автомобиль.