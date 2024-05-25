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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Мирная жительница пострадала при атаке дрона в Шебекино

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинского дрона в Шебекино.

"Город Шебекино подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Он упал на автомобильной стоянке рядом с продуктовым магазином и сдетонировал. В результате взрыва пострадала мирная жительница - у нее контузия и осколочные ранения верхней и нижней правых конечностей. Бригадой скорой она доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Гладков также добавил, что в результате атаки поврежден легковой автомобиль.

Шебекино Белгородская область Вячеслав Гладков
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