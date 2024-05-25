Сотрудники МЧС тушат пожары из-за обстрелов поселка в Белгородской области

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Спасатели тушат пожары в поселках Октябрьский и Дубовое в Белгородской области, возникшие из-за обстрелов ВСУ в субботу.

Огнем охвачено 120 квадратных метров, говорится в телеграм-канале МЧС РФ. На месте работают 28 пожарных и 7 единиц техники.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела поселка Октябрьский Белгородского района погибли два человека, 10 человек пострадали. У всех осколочные ранения.