Девятилетняя девочка получила ранение при обстреле в Белгородской области

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника была ранена девятилетняя девочка, написал в субботу в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

"На автодороге между селом Борисовка и хутором Плотвянка Волоконовского района дроном был атакован движущийся автомобиль. В результате взрыва пострадала девочка 9 лет. У ребенка осколочное ранение левой голени. Бригадой скорой она доставляется в Валуйскую ЦРБ. Транспортное средство полностью сгорело", - сообщил губернатор.

Он также добавил, что в хуторе Панков Шебекинского городского округа дронами-камикадзе атакованы один частный жилой дом и хозпостройка, загорелось несколько машин. Пострадавших нет, добавил Гладков.