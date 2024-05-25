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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Два человека погибли при обстреле белгородского поселка Октябрьский

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В результате обстрела поселка Октябрьский Белгородского района погибли два человека, сообщил в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"ВСУ обстреляли поселок Октябрьский Белгородского района из РСЗО. К большому горю, два человека погибло - у мужчины и женщины были множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

Он также сообщил, что, по предварительной информации, 10 человек пострадали, среди них восьмилетний мальчик.

"У всех пострадавших осколочные ранения различных частей тела. Все они доставлены в лечебные учреждения города Белгорода, необходимая медицинская помощь оказывается. Одну из пострадавших женщин после оказания помощи отпустили домой на амбулаторное лечение", - написал губернатор.

По его данным, в результате прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом. Еще в 21 частном жилом домовладении выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. В одном многоквартирном доме выбиты окна в нескольких квартирах. Повреждения выявлены в нескольких торговых площадях. Осколками посечены 23 автомобиля.

Кроме этого, атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе подверглось село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Никто из мирных жителей не пострадал. Пробита кровля частного жилого домовладения, сообщил Гладков.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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