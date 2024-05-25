Возникшие после обстрелов пожары в двух поселках Белгородской области потушены

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Спасатели потушили пожары в поселках Октябрьский и Дубовое в Белгородской области, возникшие из-за обстрелов ВСУ в субботу.

"Специалисты МЧС России ликвидировали пожары в Белгородской области", - говорится в телеграм-канале МЧС РФ.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Октябрьский Белгородского района из РСЗО. Два человека погибли, 10 пострадали, в том числе восьмилетний мальчик.