Несколько населенных пунктов под Курском осталось без света после обстрела ВСУ

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об обстреле с украинской стороны территории Глушковского района.

"Сегодня утром со стороны Украины обстреляно село Коровяковка Глушковского района. Никто из жителей не пострадал. В результате повреждения электрического оборудования нет света в нескольких населенных пунктах", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

Он отметил, что ремонтные работы будут проведены, когда позволит обстановка.