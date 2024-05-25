Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:26

Несколько населенных пунктов под Курском осталось без света после обстрела ВСУ

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об обстреле с украинской стороны территории Глушковского района.

"Сегодня утром со стороны Украины обстреляно село Коровяковка Глушковского района. Никто из жителей не пострадал. В результате повреждения электрического оборудования нет света в нескольких населенных пунктах", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

Он отметил, что ремонтные работы будут проведены, когда позволит обстановка.

Курская область Алексей Смирнов ВСУ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Силы ПВО сбили три дрона ВСУ над Курской и Белгородской областями

Альфа-банк подал иск к кипрской ABH Financial Ltd на 26,5 млрд рублей

ФТС сообщила о перехвате предназначенных Украине держателей авиаракет

Что произошло за день: пятница, 24 мая

Налоговая реформа

Комитет Госдумы утвердил рекомендации по совершенствованию налогового законодательства

Военная операция на Украине

Путин готов к переговорам с Киевом с учетом реалий "на земле"

Путин констатировал завершение легитимности Зеленского

Путин констатировал завершение легитимности Зеленского

Москва и Минск договорились об условиях поставок нефти и газа в Белоруссию

Апелляционный суд утвердил арест экс-командующего 58-й армией Попова

Иностранные интернет-компании могут обложить налогом в 3% от выручки

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });