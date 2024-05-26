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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:00

Более 600 домов остаются подтопленными в Усть-Ишимском районе Омской области

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В пострадавшем от паводка Усть-Ишимском районе Омской области подтоплены, по последним данным, 612 жилых домов и 1095 приусадебных участков, сообщает МЧС России в воскресенье.

В пятницу сообщалось, что в Усть-Ишимском районе оставались подтопленными 641 жилой дом и 1088 приусадебных участков, восемь участков дорог.

Уровень воды в реках Иртыш и Ишим в Усть-Ишимском районе снижается.

С 17 мая по решению правительственной комиссии в регионе объявлен режим ЧС федерального характера. В безопасные места из зоны паводка эвакуированы более 2 тыс. жителей района, в том числе более 700 детей.

Омская область
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