В Омской области уровень Иртыша у Усть-Ишима опустился ниже 9 метров

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В Усть-Ишимском районе на севере Омской области продолжает снижаться вода в реках Иртыш и Ишим, сообщает пресс-служба МЧС России.

"По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уровень воды на реке Иртыш у села Усть-Ишим составляет 899 см. Уровень воды в реке Ишим в районе села Орехово составляет 1381 см", - говорится в сообщении.

Накануне уровень воды в Иртыше у села Усть-Ишим находился на отметке 903 см, в Ишиме - 1397 см.

Вода продолжает уходить из домов и с участков жителей района. Здесь остаются затопленными 504 жилых дома и 982 приусадебных участка, тогда как в среду, по данным МЧС, было затоплено 507 домов и 998 участков.

Как сообщил в четверг губернатор региона Виталий Хоценко, в районе сформированы бригады, готовые приступить к санитарной обработке попавших в зону затопления территорий сразу, как только с них полностью уйдет вода.

В Омской области сильнее всех от паводка пострадал Усть-Ишимский район. В пик паводка здесь было затоплено около 650 домов и 1,1 тысячи участков, в безопасные места из зоны паводка эвакуировали более 2 тысяч жителей района, в том числе более 700 детей.

С 17 мая по решению правительственной комиссии в регионе объявлен режим ЧС федерального характера. В начале этой неделе в области создали штаб по восстановлению пострадавших от паводка территорий.

Пострадавшие от паводка люди получают от властей региона единовременно по 10 тысяч рублей на первостепенные нужды. Материальный ущерб имуществу специальные комиссии оценят уже после того, как вода уйдет из домов.