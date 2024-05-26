Украинский дрон атаковал грузовик в Шебекино

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинского дрона в городе Шебекино.

"ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона грузовой автомобиль. Инцидент произошел в городе Шебекино. В результате взрыва водитель не пострадал, транспортное средство повреждено", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Как отметил глава региона, на месте работают оперативные службы.

Ранее в воскресенье Гладков сообщил об атаке ВСУ с помощью двух дронов села Муром.