Село Муром в Белгородской области атаковано дронами ВСУ

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В Шебекинском городском округе село подверглось атаке ВСУ с помощью двух дронов, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в воскресенье.

"Село Муром Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью двух дронов-камикадзе. Никто из мирных жителей не пострадал. В результате падения первого дрона с последующей детонацией поврежден инфраструктурный объект - без света временно остается сельскохозяйственное предприятие", - написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор добавил, что при втором взрыве был поврежден легковой автомобиль, припаркованный рядом с частным домом.