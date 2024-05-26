Два человека ранены из-за обстрелов и атак дронов в Курской области

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об атаках ВСУ в поселке Краснооктябрьский, деревне Внезапное и селе Гордеевка.

"Сегодня со стороны Украины обстрелян поселок Краснооктябрьский Глушковского района. Ранена местная жительница. Она госпитализирована в Глушковскую районную больницу. В результате атаки дрона в деревне Внезапное Кореневского района получил контузию механизатор, работавший в поле. Ему оказана необходимая медицинская помощь", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Кроме того, украинский коптер атаковал работающую на полях в селе Гордеевка технику. Никто не пострадал, повреждены два трактора, добавил Смирнов.