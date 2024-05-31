Ряд населенных пунктов Курской области подверглись атакам со стороны ВСУ

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил о неоднократных атаках со стороны Украины на регион в течение пятницы, в том числе с применением дронов-камикадзе и коптеров.

"За день обстреливались сёла Гордеевка и Троицкое, деревня Успеновка Кореневского района, сёла Весёлое и Сергеевка Глушковского района, хутор Олешня Суджанского района, село Старая Николаевка Рыльского района. Никто из жителей не пострадал", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

По его данным, в течение дня сбросы с украинских коптеров и ударов дронов-камикадзе зафиксированы вблизи хутора Титова, точки пропуска "Крупец", деревни Анатольевки и Городище, села Козино Рыльского района, железнодорожной станции Суджа и сёл Гуево, Горналь, Николаево-Дарьино Суджанского района, посёлков Тёткино и Новый Путь, деревня Елизаветовки Глушковского района, села Троицкое и деревня Успеновки Кореневского района. В деревне Городище загорелась трава на лугу, пожар оперативно потушен. Также повреждена линия электропередачи.

Помимо того, вблизи села Козино после сброса взрывных устройств с украинского коптера повреждён грузовой автомобиль, также возник пожар на одном из предприятий, который оперативно потушен. В селе Горналь взрывом поврежден трактор, также нарушена линия энергоснабжения, работа которой оперативно восстановлена.

Губернатор сообщил, что средствами радиоэлектронной борьбы ликвидированы и обезврежены дроны недалеко от посёлка Тёткино деревни, Елизаветовки, хутора Олешня, сёл Николаево-Дарьино, Троицкое, Гордеевка. Вблизи села Сергеевка и посёлка Тёткино Глушковского района украинские коптеры были уничтожены средствами РЭБ и стрелковым оружием.