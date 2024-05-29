Уровень воды в Ишиме в Тюменской области продолжает снижаться

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Ишим снизился за минувшие сутки во всех населенных пунктах Тюменской области, в которых протекает река, сообщает информационный центр регионального правительства в среду.

Так, согласно замерам, к 08:00 (06:00 по Москве) 29 мая в селе Абатском Ишим опустился на 4 см - до 1049 см (критическая отметка - 960 см), в селе Викулово - тоже на 4 см, до 1036 см (критическая отметка - 1000 см).

В городе Ишиме уровень реки к 29 мая снизился на 6 см, до 798 см - это ниже критической отметки, которая составляет 850 см.

В Абатском и Викулово 6 мая река поднялась до исторических максимумов в 1236 см и 1169 см соответственно, в Ишиме 2 мая вода достигла рекордной отметки в 1064 см.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за паводка. Эвакуированы почти 7 тыс. человек, в том числе более 2 тыс. детей. Пострадавшим выплачено более 120 млн рублей.