Минцифры планирует представить проект Цифрового кодекса в середине 2025 года

Фото: Роман Пименов/ТАСС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Минцифры рассчитывает представить первую версию Цифрового кодекса для регулирования сферы связи и IT в середине 2025 года и внести проект в Госдуму для обсуждения до конца 2025 года, сообщил глава министерства Максут Шадаев на конференции TAdviser SummIT.

"Это фундаментальная история, очень большая сложная, комплексная. К Кодексу предъявляется значительно больший объем требований. Мы надеемся, что в середине следующего года мы представим первую версию. И надеемся, что до конца следующего года мы сможем уже внести (проект) на площадку Думы", - сказал министр.

Он отметил, что в стране сейчас "регуляторики уже очень много в части цифры, но она очень фрагментарна".

"Мы несколько наших отраслевых законов постоянно правим и дописываем. Мы договорились сделать отдельный большой Цифровой кодекс как свод всего законодательного регулирования, которое касается вопросов цифровизации, развития, использования цифровых технологий, защиты данных", - напомнил глава Минцифры.

В ноябре 2023 года Шадаев говорил, что Цифровой кодекс появится в России не раньше 2026 года.

Создание Цифрового кодекса для регулирования отношений в сфере связи и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) вошло в Стратегию развития отрасли связи до 2035 года.