Суд 13 июня рассмотрит иск об изъятии 1,4 млрд руб. у Ходорковского и Лебедева

Экс-руководитель компании ЮКОС Михаил Ходорковский Фото: EPA/ТАСС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы 13 июня рассмотрит по существу исковое заявление Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства денежных средств на общую сумму в 1,4 млрд руб. к экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому (признан в РФ иноагентом), бывшему руководителю группы "МЕНАТЕП" Платону Лебедеву, а также "Сибирской лизинговой компании", сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Заседание назначено на 13 июня в 15:00", - заявили в суде.

Накануне суд провел подготовку по делу.

Как сообщалось, Генпрокуратура просит взыскать с ответчиков денежные средства - порядка 1 млрд руб. и около 2 млн долларов, - находящиеся на счетах в банке "Траст".

Согласно иску, в мае 2005 года Ходорковский и Лебедев были признаны виновными в различных преступлениях, в том числе в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Одновременно судом был удовлетворен гражданский иск Федеральной налоговой службы РФ о взыскании с осужденных причиненного государству ущерба в размере 17,4 млрд руб.

Вместе с тем, как указывает прокуратура, фигуранты не возместили ущерб государству в добровольном порядке, в связи с чем Федеральная служба судебных приставов РФ возбудила исполнительное производство, которое до настоящего времени не завершено.

Для исполнения судебного акта в защиту интересов РФ прокуратура просит суд обратить в доход государства денежные средства девяти компаний, которые, согласно приговору в отношении Ходорковского и Лебедева, не осуществляли реальной деятельности, а выступали средством транзита капитала в их пользу. Все предприятия, за исключением "Сибирской лизинговой компании", в настоящее время ликвидированы.

Общая сумма денежных средств, которые прокуратура просит обратить в доход государства по иску, составляет 1 413 123 685 руб.