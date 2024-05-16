Генпрокуратура подала в суд на Ходорковского, Лебедева и "Сибирскую лизинговую компанию"

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы зарегистрировал иск Генпрокуратуры к бывшему главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому (признан в России иноагентом), бывшему руководителю МФО "МЕНАТЕП" Платону Лебедеву, а также к компании "Сибирская лизинговая компания".

"В суд 8 мая поступило исковое заявление заместителя генерального прокурора РФ к Лебедеву П.Л., Ходорковскому М.Б., а также к ООО "Сибирская лизинговая компания". В настоящее время заявление зарегистрировано в суде и передано судье", - говорится в базе данных судов общей юрисдикции Москвы.

Иск подан в интересах Российской Федерации.

Подробностей дела в суде не сообщили.