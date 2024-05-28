Глава "Росатома" назвал абсолютно безопасным техническое состояние ЗАЭС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Состояние Запорожской АЭС оценивается как абсолютно безопасное, заявил после встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Они провели переговоры в Калининграде.

"Мы оцениваем сегодняшнее состояние, техническое состояние, состояние, связанное с кадрами на Запорожской атомной электростанции как абсолютно безопасное", - сказал Лихачев.

"Все необходимые процедуры выполняются как с точки зрения физической защиты станции, дополнительных способов охраны хранилищ отработанного ядерного топлива, систем защиты, средств борьбы с беспилотными летательными аппаратами, так и с точки зрения комфортной деятельности на станции непосредственно персонала", - подчеркнул глава Росатома.

По его словам, "давление со стороны ВСУ на Запорожскую станцию, к сожалению, увеличилось". "Мы можем сказать о заметном увеличении количества беспилотных летательных аппаратов в воздухе, большинство из них нейтрализуется", - указал Лихачев.