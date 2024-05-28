Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Глава "Росатома" назвал абсолютно безопасным техническое состояние ЗАЭС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Состояние Запорожской АЭС оценивается как абсолютно безопасное, заявил после встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Они провели переговоры в Калининграде.

"Мы оцениваем сегодняшнее состояние, техническое состояние, состояние, связанное с кадрами на Запорожской атомной электростанции как абсолютно безопасное", - сказал Лихачев.

"Все необходимые процедуры выполняются как с точки зрения физической защиты станции, дополнительных способов охраны хранилищ отработанного ядерного топлива, систем защиты, средств борьбы с беспилотными летательными аппаратами, так и с точки зрения комфортной деятельности на станции непосредственно персонала", - подчеркнул глава Росатома.

По его словам, "давление со стороны ВСУ на Запорожскую станцию, к сожалению, увеличилось". "Мы можем сказать о заметном увеличении количества беспилотных летательных аппаратов в воздухе, большинство из них нейтрализуется", - указал Лихачев.

ЗАЭС Алексей Лихачев МАГАТЭ Росатом Рафаэль Гросси Запорожская АЭС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

К российско-китайскому проекту создания лунной базы присоединились 12 стран

ГАИ сосредоточит камеры фотовидеофиксации на самых аварийных участках

ГАИ сосредоточит камеры фотовидеофиксации на самых аварийных участках

Аэропорт Элисты после двухлетнего перерыва принял первый рейс

Аэропорт Элисты после двухлетнего перерыва принял первый рейс

СДЭК намерен возобновить выдачу посылок в ПВЗ не позднее 29 мая

СДЭК намерен возобновить выдачу посылок в ПВЗ не позднее 29 мая

ЦИК оценил расходы на мартовские выборы президента в 29,8 млрд рублей

Суд 13 июня рассмотрит иск об изъятии 1,4 млрд руб. у Ходорковского и Лебедева

Суд 13 июня рассмотрит иск об изъятии 1,4 млрд руб. у Ходорковского и Лебедева

Главный инженер шахты "Листвяжная" получил срок по делу о гибели 51 человека

Краснодарский край и Санкт-Петербург лидируют по числу ИП на душу населения

Минцифры планирует представить проект Цифрового кодекса в середине 2025 года

Минцифры планирует представить проект Цифрового кодекса в середине 2025 года
Паводок в России

Вода ушла из 80 домов и 80 участков в Кургане

Вода ушла из 80 домов и 80 участков в Кургане
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });