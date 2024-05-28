Гендиректор МАГАТЭ отметил невозможность перезапуска ЗАЭС в настоящее время

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Перезапуск Запорожской АЭС и возобновление генерации на станции сейчас невозможны, сказал журналистам гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после встречи в Калининграде с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым.

"Обсудили возможность перезапуска Запорожской атомной электростанции, который в настоящий момент по общему пониманию представляется невозможным". - сказал Гросси.

"На сегодняшней встрече мы смогли с российской делегацией достичь общего понимания по тем необходимым мерам, которые необходимо дальше предпринимать по укреплению безопасности эксплуатации Запорожской атомной электростанции. Мы обменялись мнениями по необходимым дальнейшим шагам", - отметил глава МАГАТЭ.

По словам Гросси, необходимо обеспечить условия, чтобы исключить любой ядерный инцидент из-за внешнего воздействия. "Данные обстоятельства не позволяют сейчас об этом (перезапуске ЗАЭС) говорить. Однако же, это не мешает нам обсуждать вопросы о том, как мы можем в дальнейшем наладить такой перезапуск, когда такие условия будут соблюдены", - сказал Гросси журналистам.

Лихачев согласился с гендиректором МАГАТЭ, отметив, что "перезапуск ЗАЭС - не тема сегодняшнего дня".

"С другой стороны, атомные электростанции существуют для того, чтобы работать, а не для того, чтобы стоять в режиме полного останова", - подчеркнул Лихачев. Но, по его словам, "первое непреложное условие - это безопасность".

"Как оно (это условие) будет решено - специальные гарантии, отвод линии фронта как можно дальше от ЗАЭС - покажет время", - сказал глава "Росатома".

Как сообщила пресс-служба "Росатома", на встрече Лихачев также предметно затронул тему о взаимодействии с экспертами МАГАТЭ, которые дежурят на станции. Гросси же представил свою оценку ситуации за ЗАЭС.

"Были затронуты также другие аспекты сотрудничества России и МАГАТЭ, в частности, касающиеся перспектив развития мировой ядерной энергетики", - отметили в "Росатоме". Стороны подтвердили договоренность продолжать контакты на регулярной основе.