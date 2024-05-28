Правительство поможет молодым семьям копить на жилье

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Правительство разрабатывает программу для молодых семей, позволяющую накопить на ипотечный взнос или купить жилье, говорится в ответах кабмина на вопросы депутатов Госдумы. Документ есть в распоряжении "Интерфакса".

"Прорабатывается вопрос о создании комплексной программы, предусматривающей обеспечение возможности молодым семьям осуществлять накопления денежных средств, необходимых для оплаты первоначального взноса в рамках жилищного (ипотечного) кредита или приобретения жилья без привлечения заемных средств", - говорится в письме.

Программа заработает в 10 "пилотных" субъектах и будет первоначально рассчитана на 3 тысяч семей.

Минстрой весной 2023 года предложил субсидировать покупку или аренду жилья.

"Мы предлагаем разработать комплексную программу, которая позволит участникам в срок от 1 до 3 лет приобрести новое жилье по сути через поддержку в накоплении первоначального взноса... Мы предлагаем субсидировать аренду жилья на время накопления первоначального взноса", - говорил тогда в Думе замглавы ведомства Никита Стасишин.

В письме с ответами кабмина также отмечается, что для поддержки семей с детьми реализуется программа материнского (семейного) капитала, по которой 80% семей направили средства на улучшение жилищных условий, для поддержки семей с детьми действует льготная ипотечная программа "Семейная ипотека", которая продлена до 2030 года. Также будет продлена до 2030 года мера поддержки многодетных семей в виде выплаты 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита. Молодым семьям (участники не старше 35 лет, признанные нуждающимися) предоставляется социальная выплата на приобретение жилья или уплату ипотечного кредита.

На указанные цели ежегодно выделяется из федерального бюджета около 4 млрд рублей, а также за счет бюджетов регионов и местных бюджетов - еще 10,7 млрд рублей.

В рамках таких соглашений в 2024 году социальными выплатами планируется обеспечить более 10 тысяч молодых семей (в 2023 году социальные выплаты получили 11,5 тысяч семей).