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Четыре кандидата в космонавты "Роскосмоса" отобраны по итогам открытого набора

Четыре кандидата в космонавты "Роскосмоса" отобраны по итогам открытого набора
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Межведомственная комиссия по итогам четвертого открытого отбора рекомендовала Центру подготовки космонавтов (ЦПК) зачислить четырех кандидатов в отряд "Роскосмоса", среди них три мужчины и одна женщина, сообщили в госкорпорации во вторник.

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"Межведомственная комиссия по итогам четвертого открытого отбора в отряд космонавтов "Роскосмоса" 27 мая 2024 года приняла решение рекомендовать Центру подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина назначить четырех конкурсантов на должности кандидатов в космонавты-испытатели", - говорится в сообщении.

"В ближайшее время Анастасия Бурчуладзе, Эльчин Вахидов, Владимир Ворожко и Александр Жеребцов приступят к двухлетней общекосмической подготовке", - заявили в госкорпорации.

Отмечается, что по результатам общекосмической подготовки и государственного экзамена кандидатам в космонавты-испытатели будет присвоена квалификация "космонавт-испытатель".

Роскосмос
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