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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:01

Три космонавта приняты в отряд "Роскосмоса"

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Межведомственная комиссия в пятницу присвоила квалификацию "космонавт-испытатель" трем из четырех кандидатов набора 2020 года, сообщили в "Роскосмосе".

"Решением комиссии кандидатам в космонавты Арутюну Кивиряну, Александру Колябину и Сергею Тетерятникову присвоена квалификация "космонавт-испытатель". Им вручены удостоверения космонавтов-испытателей. Таким образом отряд "Роскосмоса" пополнился тремя космонавтами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по заключению главной медицинской комиссии 27 апреля 2023 года кандидат в космонавты Сергей Иртуганов не был допущен к специальным тренировкам по состоянию здоровья, поэтому вопрос о присвоении ему квалификации "космонавт-испытатель" комиссией не рассматривался.

Кампания по новому отбору космонавтов началась 3 июня 2019 года. Тогда комиссией было принято решение о проведении конкурса по отбору кандидатов в отряд космонавтов "Роскосмоса".

28 января 2021 года межведомственная комиссия по отбору космонавтов рекомендовала зачислить в отряд четырех новых кандидатов – Сергея Иртуганова, Александра Колябина, Сергея Тетерятникова и Арутюна Кивиряна.

На данный момент в отряд космонавтов "Роскосмоса" входят 26 человек.

Роскосмос
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