В МАИ запущена программа подготовки к поступлению в отряд космонавтов

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина и Московский авиационный институт (МАИ) в рамках сотрудничества запустили первую в России программу подготовки к поступлению в отряд космонавтов, передает корреспондент "Интерфакса".

"Планируется программа по предподготовке к поступлению в отряд космонавтов", - сказал гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов на встрече со студентами МАИ в понедельник.

По данным МАИ, подача заявок на программу стартует 1 сентября 2024 года, обучение продлится до конца июня 2025 года.

"Курс рассчитан на студентов и сотрудников МАИ и позволит с помощью специальной системы тестирования определить пригодность к поступлению в отряд по более чем 100 критериям", - сообщили в институте.

В ходе визита в МАИ Борисов осмотрел центр космических технологий, где посетил производственный и лабораторный комплексы, а также ознакомился с процессом оснащения центра.

По данным МАИ, в 2024 году в центре космических технологий откроют научно-производственную площадку, где будут работать производственный, лабораторно-испытательный комплекс и конструкторское бюро.

"Деятельность центра обеспечит полный цикл создания малых космических аппаратов для работы спутниковых группировок и будет охватывать все этапы жизненного цикла спутников: от разработки бизнес-моделей применения и проектирования аппаратов до производства, испытаний и коммерциализации услуг на их основе", - говорится в сообщении.

21 декабря 2023 года в "Роскосмосе" сообщили, что ЦПК завершил прием заявок на участие в открытом наборе в отряд космонавтов.

"В результате на очный этап отбора был приглашен 41 человек (33 мужчины, восемь женщин)", - сказали в пресс-службе.

По данным госкорпорации, в ходе четвертого отбора в ЦПК поступило 263 пакета документов, из которых 69 принадлежало женщинам, 45 претендентов работают на предприятиях ракетно-космической отрасли. Всего по телефону, электронной почте и в письменном виде было получено 1394 обращения.

Отряд космонавтов "Роскосмоса" в настоящее время насчитывает 26 человек.