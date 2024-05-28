Путин заявил, что, по предварительной оценке, легитимной властью на Украине остаются только Рада и ее спикер

Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Единственной легитимной властью на Украине, по предварительной оценке, остается парламент и спикер Верховной Рады, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Строго говоря, только по предварительной оценке, единственной легитимной властью остается парламент и спикер Рады. Ну а так, по большому счету, если бы хотели провести президентские выборы, то надо было бы отменить тогда закон о военном положении - вот и все. И провести выборы. Но не захотели это делать по ряду обстоятельств", - сказал Путин журналистам по итогам визита в Узбекистан, комментируя дискуссии о легитимности Владимира Зеленского как президента после 20 мая.

При этом Путин заметил, что украинское законодательство о военном положении "говорит о том, что в период военного положения выборы президента не проводятся, но это не значит, что они (полномочия действующего главы государства - ИФ) пролонгируются". "Об этом в Конституции ничего нет", - добавил он.

Одновременно Путин упомянул статью 111 Конституции Украины, "которая говорит, что в этом случае полномочия верховной власти, фактически, президентские полномочия передаются спикеру парламента, тем более, что в условиях действия закона о военном положении полномочия парламента продлеваются".

Вместе с тем, президент РФ подчеркнул, что "это - предварительный анализ".

"Некоторые специалисты говорят, что есть противоречия между Конституцией, в которой говорится только о продлении Рады в условиях военного положения и законом, о котором я только что сказал, по-моему, 2016 года, который определяет правовой статус военного положения. Там, как я уже сказал, речь идет о том, что выборы президента не проводятся, но нигде не сказано, что они пролонгируются. И это - проблема", - добавил он.

"Дело в том, что по своей сути украинская государственность основана не на идее президентской республики, а на идее парламентско-президентской республики. И основные рычаги власти сосредоточиваются в представительном органе государства. Поэтому вполне логично, что так выстроена сама Конституция и другие правовые акты, которые принимались на ее основе", - сказал Путин.