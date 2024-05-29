Песков заявил, что ситуация с полномочиями Зеленского требует юридической квалификации

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Атрибуты политической системы на Украине есть, но они должны функционировать, а противоречий там много, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков; он также отметил, что нынешняя ситуация с полномочиями украинского президента Владимира Зеленского требует юридической квалификации.

"Атрибуты этой системы есть, и они должны функционировать, то есть они должны давать свое какое-то заключение, свой вердикт, тем более президент обратил внимание на определенные противоречия", - сказал Песков в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" (телеканала Россия-1, ВГТРК) Павлу Зарубину, фрагмент которого он выложил в своем телеграм-канале.

Накануне президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос по поводу легитимности украинской власти, обратив внимание на то, что конституция Украины предусматривает продление полномочий только Рады, но о продлении полномочий президента в основном законе страны ничего не сказано. Кроме того, в соответствии с конституцией Украины, добавил Путин, в период военного положения выборы президента не проводятся, но в этом случае полномочия верховной власти, фактически президентские, передаются спикеру парламента страны.

Комментируя частые изменения, которые ранее вносились в законодательство Украины, Песков сказал: "Это действительно так, на них посягали неоднократно, и уж там точно "закон что дышло", но сейчас ситуация, которая не терпит отсутствия квалификаций, то есть должна быть юридическая квалификация, то, о чем говорил президент".