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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:26

Пожароопасный сезон открыт почти по всей стране

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Пожароопасный сезон действует в 85 из 89 российских регионов, из них в 47 введен особый противопожарный режим, сообщили в пресс-службе МЧС РФ в субботу.

"Пожароопасный сезон уже открыт в 85 субъектах. Особый противопожарный режим действует в 47 субъектах", - приводит пресс-служба слова главы министерства Александра Куренкова.

Он отметил, что с начала года в РФ потушено уже 35 тыс. пожаров.

"Причина большинства - неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог сухой растительности", - добавил он.

В МЧС напоминают, что во время действия особого противопожарного периода гражданам запрещено посещать леса и разводить костры.

На контроле министерства находятся порядка 25 тыс. населенных пунктов, для которых актуальна угроза перехода огня с лесных массивов.

МЧС РФ пожароопасный сезон
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