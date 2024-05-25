Пожароопасный сезон открыт почти по всей стране

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Пожароопасный сезон действует в 85 из 89 российских регионов, из них в 47 введен особый противопожарный режим, сообщили в пресс-службе МЧС РФ в субботу.

"Пожароопасный сезон уже открыт в 85 субъектах. Особый противопожарный режим действует в 47 субъектах", - приводит пресс-служба слова главы министерства Александра Куренкова.

Он отметил, что с начала года в РФ потушено уже 35 тыс. пожаров.

"Причина большинства - неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог сухой растительности", - добавил он.

В МЧС напоминают, что во время действия особого противопожарного периода гражданам запрещено посещать леса и разводить костры.

На контроле министерства находятся порядка 25 тыс. населенных пунктов, для которых актуальна угроза перехода огня с лесных массивов.