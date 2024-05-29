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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:17

Дроны ВСУ атаковали поселок в Курской области

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об атаках украинской армии на поселок Теткино.

"Сегодня ночью с двух украинских дронов были сброшены взрывные устройства на жилые дома в поселке Теткино Глушковского района. Никто из жителей не пострадал", - написал он в своем телеграм-канале в среду утром.

В результате атаки возникли пожары в двух домах, трех дворовых постройках и гараже. Их удалось потушить, сообщил Смирнов.

Он отметил, что один из коптеров был сбит.

Хроника 24 февраля 2022 года – 29 мая 2024 годаВоенная операция на Украине
ВСУ Теткино Курская область Алексей Смирнов
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