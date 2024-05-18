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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:46

Один человек погиб при атаке дрона ВСУ в курском селе

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об атаке беспилотника ВСУ в Рыльском районе.

"В деревне Городище Рыльского района украинский дрон атаковал машину местного коммунального предприятия. Один сотрудник от полученных травм скончался (...) Еще один сотрудник получил осколочное ранение, врачи бригады скорой помощи оказывают ему необходимую помощь. Он будет госпитализирован в Рыльскую ЦРБ", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Городище Курская область Алексей Смирнов
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