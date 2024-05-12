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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Дроны ВСУ атаковали автомашины в Курской области

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Украинские беспилотники атаковали грузовик и легковой автомобиль в курском селе, сообщила в воскресенье пресс-служба облправительства.

"Сегодня днем поселок Тёткино Глушковского района атаковали украинские дроны. С них были сброшены взрывные устройства на машины жителей. К счастью, обошлось без пострадавших. В результате атаки сгорели КамАЗ и легковой автомобиль", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, "более серьезных последствий удалось избежать благодаря мужеству пожарных".

Тёткино Курская область
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